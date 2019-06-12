國台辦6月12日記者會全文

安峰山邀請記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京6月12日電（記者 徐夢溪）12日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會。發言人安峰山就第11屆海峽論壇、各地各部門落實“31條惠及台胞措施”最新進展情況等兩岸關係議題回答記者提問。以下為發布會全文：



安峰山：各位記者朋友，大家上午好，歡迎大家出席今天上午舉行的國台辦例行記者會，下面我願意回答大家的提問。



福建廈門衛視記者：第11屆海峽論壇馬上就要在廈門舉辦了，請發言人介紹一下籌備情況。台陸委會日前禁限台灣有關人士和團體參加海峽論壇，請問發言人對此有何評論？謝謝。



安峰山：第11屆海峽論壇將於6月15日開始在福建省舉辦，在為期一周的時間裡共有60餘場活動，其中論壇大會將於6月16日上午在廈門市舉行。本屆論壇是由兩岸80多家單位和社團來共同舉行，目前各項籌備工作正在有序推進。海峽論壇組委會辦公室將於6月14日在廈門召開新聞發布會，屆時大家可以了解到更多的情況。



目前，已有超過10000名台灣各縣市和各界別的民眾報名參加海峽論壇，規模超過以往歷屆。這充分說明海峽論壇堅持“民間性、草根性、廣泛性”的定位，積極促進兩岸交流合作、促進兩岸同胞心靈契合，受到廣大台灣民眾的普遍肯定和廣泛歡迎。兩岸同胞的骨肉天親是割舍不斷的，加強兩岸交流合作是兩岸同胞的共同願望，具有強大而深厚的民意基礎。



民進黨當局無理阻撓，暴露了他們懼怕兩岸交流合作走近走好的心態，影響不了海峽論壇的成功舉辦。我們也奉勸民進黨當局，不要逆時代潮流，開歷史倒車，做兩岸民間交流的絆腳石，損害台灣同胞的利益，否則只會遭到兩岸同胞的共同唾棄。

