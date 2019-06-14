社評：美中貿易戰令中國投資者望美卻步

美國中國總商會調查報告顯示，中國投資者對美國投資環境前景頗為悲觀 中評社華盛頓6月14日電（評論員 余東暉）持續升級的美中貿易戰，以及若隱若現的美中“科技冷戰”陰霾，已經嚴重打擊中國企業來美投資的信心。美中關係緊張帶來的不確定性，不僅讓現有在美中資企業僱傭意願下降，也讓未來可能的來美投資者望洋興嘆，勢必損害兩國的長遠利益。



美國中國總商會最新發布的面向240家在美中資企業的調查顯示，儘管有55%的中資企業依然將美國市場列為前三大優先，但他們對於美中貿易戰給中資企業帶來不友好環境的恐懼感加深。未來的不確定性正在動搖中資企業的信心，令他們不敢進一步對美投資。



從2013年開始，中國企業對美投資如同旅遊熱、留學熱、移民熱一樣迅猛增長，到2016年達到頂峰。然而2018全年和2019年前幾個月中國對美投資嚴重滑坡，2019年初的水平比2016年同期相比竟然下滑了90%。美國加強外資審查和中國管控某些領域對外投資是中國企業來美投資減少的重要原因，但中美關係惡化是中國來美投資滑坡的深層次原因。



美國國家安全戰略將中國作為“主要戰略競爭者”，美國司法部還專門成立全面的“中國項目”來實施這個戰略，美國舉全政府之力對付中國，出台了許多專門針對中國的措施，令中國企業在美投資氛圍急轉直下，陰雲籠罩。