蔡賴民調拉鋸　卓榮泰臉書重申維護民調公正

有民眾質疑民調過程，卓榮泰與羅文嘉聯繫該民眾說明。（取自卓榮泰臉書） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選電話民調已經進行兩天，今天晚間進入第三天，最快13日中午會有結果。民進黨主席卓榮泰上午再度在臉書表示，有民眾在民調受訪中有質疑，他跟秘書長羅文嘉分別致函、通電向這位民眾表示，黨中央非常重視，絕對會依據查驗事實，妥適處理，對外說明，絕對會維護民調公正。



由於蔡英文與前“行政院長”賴清德的民調差距範圍很小，雙方陣營都非常緊繃，各種爆料都出爐。民調過程也遭質疑不公平，卓榮泰還親自聯繫說明。



據了解，進行兩天電話民調之後，大約已經有約1萬2千左右份的民調電話完成，距離1萬5千多份的民調份數指剩下將近4千份，若市話與手機完成比例相當，今天很可能就能完成民調份數，最快明天中午就會有結果。



民進黨2020初選電話民調進行兩天後，有民眾質疑民調過程，吳姓民眾表示，“我真的接到南台科大民調中心的電話。我一直回答支持賴清德，但對方卻3問；蔡英文、韓國瑜、柯文哲要選一個人，我仍然堅持 唯一支持賴清德，對方就說結束”。



由於該民眾的說法也被獨派彭文正貼在臉書質疑，卓榮泰以及羅文嘉都親自聯繫這位民眾。



卓榮泰今天上午說，前晚，吳女士在民調受訪中產生的若干質疑，羅文嘉及他分別致函、通電向吳女士的即時反應表示感謝。黨中央非常重視，絕對會依據查驗事實，妥適處理，對外說明，絕對會維護民調公正。



卓榮泰昨晚也特別到中部地區的其中一家民調單位實地走訪，確保民調過程的嚴謹性，他也說，也檢討首日應加強注意及防範的狀況，再做徹底的宣導，五家民調公司會同步進行。保證網友提出的疑惑沒有任何發生的可能性。中央黨部會用盡一切努力，公平公正公開辦好此次初選民調作業，我要請雙方陣營、支持者和社會大眾放心、安心。