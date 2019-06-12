反對派縱容暴力逼撤修例 主流民意不答應

中評社香港6月12日電（作者姚志勝）反修例暴徒無視法紀，有組織、有預謀暴力衝擊警方防線，堵塞交通，導致多名警員流血受傷，引發全城震怒。然而，反對派不僅不批評，反而以所謂“理解”來表示對暴力行徑的支持。這不僅說明反對派正是暴力衝擊的推手，而且暴露反對派企圖縱容暴力逼撤修例。反對派的這個圖謀絕不可能得逞。無論是暴徒的暴力行徑，還是反對派縱容暴行的所為，都必須受到全社會的強烈譴責。昨日支持修例聯署突破84萬，都是實實在在、憑良心寫下的真實簽名，彰顯支持修例主流民意強大而牢固。社會各界應齊心支持建制派議員堅守崗位，在立法會及早審議通過修例，讓《逃犯條例》漏洞及早填補，伸張法律公義，不容反對派縱容暴力再次衝擊立法會正常審議。



反修例暴徒日前暴力衝擊金鐘一帶和立法會示威區，挑戰法治底線，引發全城震怒。反對派並未有收手，揚言發動罷課罷市罷工反修例。特首林鄭月娥昨日回應時，呼籲有關人士及機構反思近年法庭對激烈行動的裁決，違反法律是有後果的，反問違法衝擊行動對社會尤其是年輕人有何好處？林鄭特首的提問，值得社會各界深思。



反對派縱容暴行也要受到譴責



警方在調查中，起出大量攻擊性武器，說明暴徒日前發起破壞法治、危害公眾安全的暴力衝擊，是一個有預謀、有組織的行動。任何有良心的香港市民，只要看到一幕幕暴徒擲物放火、包圍踢打盡忠職守警員的電視畫面，都會感到痛心。令人震驚的是，反對派明言“理解有示威者在知悉特區政府的聲明後，採取較激烈的抗爭行動 ”，毫不掩飾為暴徒辯護，肆意縱容暴力，凸顯反對派正是暴力衝擊的推手。無論是暴徒的暴力行徑，還是反對派縱容暴行的所為，都必須受到全社會的強烈譴責。



訓練有素的警隊面對衝擊果斷執法，迅速控制場面，將立法會所受衝擊減到最低。然而，反對派為達目的，已計劃發起連串行動，包括號召每日集會持續至當日立法會會議結束，提早到立法會外進行包圍，煽動罷課罷工罷市等。尤其需要關注的是，有“港獨”暴徒擬模仿台灣“太陽花學運”，已部署兵分幾路展開衝擊立法會甚至政總的行動，甚至使用自製的“汽油彈”、“油漆彈”、小型弓弩襲擊警察。反對派的代表人物、“議會陣線”毛孟靜聲稱，若集會者提出物資等需要，定會支援。在暴力衝擊預謀下，反對派以煽動圍堵手段升級抗爭，糾集罷課罷工人士到場集會，為暴力行動造勢，讓立法會內外面對暴力衝擊危機。反對派為逼撤修例無所不用其極，其心可誅。



84萬簽名彰顯支持修例主流民意



由工商、專業、青年、基層等界別社會人士牽頭成立的“保公義撐修例大聯盟”，發起“護港安全撐修例大聯署”，近兩個月來，支持人數持續上升，至今已獲84萬名市民參與聯署，支持團體增至335個。這些簽名和數據，都經過專業甄別和剔除，確認聯署的公信力和透明度。84萬個實實在在、憑良心寫下的真實簽名，彰顯支持修例主流民意強大而牢固。撐修例的強大民意，支持特區政府堅定前行，如期完成修例。反對派縱容暴力阻撓修例，廣大沉默的真實理性民意力量，絕不會答應。



特區政府廣泛吸納意見，已對修例草案進行兩次調整。為進一步紓解公眾憂慮，林鄭特首在反修例遊行後更已提出四方面工作，務實回應不同的修例意見，包括向立法會提交政策聲明，以加強人權保障等。經過特區政府的具體工作，積極優化內容，支持修例的民意只會更多。立法會今日將就修訂《逃犯條例》草案恢復二讀，修例進入大直路。面對反對勢力在立法會裡應外合，以提大量修訂、暴力衝擊手段，企圖拖死立法會審議，社會各界更須齊心支持建制派議員堅守崗位，在立法會內早日完成審議，通過修例，讓《逃犯條例》漏洞及早填補，伸張法律公義，以強大民意挫敗反對派的圖謀。



作者是保公義撐修例大聯盟副召集人 太平紳士（來源：文匯報）

