中國5G發牌照引發國際社會熱議

近日，中國工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。（圖片來源：網絡） 中評社北京6月12日電／近日，中國工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。國際社會對此評論說，此舉是中國5G網絡建設的重要一步，也將推動全球移動通信產業發展。



中國4家企業獲頒5G商用牌照次日，俄羅斯總統普京就在聖彼得堡國際經濟論壇全會上闡述了“俄方願在平等和相互尊重的基礎上開展互利合作”的態度，他特別指出：“中國正準備與夥伴國分享技術研發成果特別是5G技術，此舉可造就關鍵性優勢，改變經濟發展模式。”



俄羅斯著名電信企業MTS公司董事會主席阿列克謝·科爾尼亞說，中國政府部門已向中國企業分配5G網絡頻譜，後者將依托其通信網最大限度地快速鋪設5G網絡，這一分配和布網機制“合理、透明”，俄羅斯在發展5G通信時應借鑒這種成功的運作模式。



在談到俄中雙方近日簽署的5G項目合作夥伴協議時，科爾尼亞表示，這一協議“不僅將推動兩國電信企業開展戰略合作，為俄方盡快商業應用5G網絡奠定基礎，還將有助促進俄中經貿關係繼續發展”。



《日本經濟新聞》評論說，有機構預測數據顯示，5G將為中國帶來巨大的經濟效益。此外，5G商用化還將大大推動智能手機產業的發展。



德國《商報》網站發表文章說，中國較之前預期提前發放5G商用牌照，並通過分配頻譜提前了5G建設步伐，這領先了許多歐洲國家。迄今，歐洲約三分之一國家還沒有為5G頻譜拍賣制定時間表。



巴西Tecmundo網站指出，中國發放5G牌照，不僅將促進本國通信基礎設施建設和業務發展，也有利於相關外國企業的發展。