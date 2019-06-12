民調後段班　朱立倫：不該只賭一球決勝負

朱立倫引用論語“子曰：欲速則不達”，感歎“一場比賽，不該只賭一球決勝負”。（照片：朱立倫臉書） 中評社台北6月12日電／爭取中國國民黨2020提名的前黨主席朱立倫在各民調中都居後段班，朱今日上午在臉書發文感歎，他Po出一張圖文，寫有論語“子曰：欲速則不達”，並以“倫語言”自述心情：一場比賽，不該只賭一球決勝負。該拼的是，平時認真努力的累積以及團隊合作的精神。



中國國民黨2020初選辦法規定，以全民調決勝負。黨中央10日公布初選參選人名單，包括：高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前黨主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。



朱立倫說，不知從何時開始，台灣成為“速食”的社會，投入任何事情，都希望“一立竿，就見影”，馬上看到效果。對許多首長來說，如果在任期內看不到績效，就好像對這項政策興致缺缺”，批評“只會放煙火的首長，誰不會當”。他強調，對於產業規劃、城鄉發展，我們應該要“謀定而後動”，保持一致性，而非只顧著炒短線、開支票，這是不負責任的行為。



朱立倫臉書全文如下：



不知從何時開始，台灣成為“速食”的社會，投入任何事情，都希望“一立竿，就見影”，馬上看到效果。



在人的一生中，用時間培養自己不可取代的能力，是相當重要的。大家都知道“三隻小豬”的故事，倉促蓋成的茅草屋，絕對比不上腳踏實地，一磚一瓦蓋的房子來的穩固。



對許多首長來說，如果在任期內看不到績效，就好像對這項政策興致缺缺。但是，只會放煙火的首長，誰不會當；如果沒有遠見，憑什麼讓人民覺得你夠稱職？



十年前，我提出“三環三線”，就是不要因為“求速心態”，讓城市失去長遠的發展。對於產業規劃、城鄉發展，我們應該要“謀定而後動”，保持一致性，而非只顧著炒短線、開支票，這是不負責任的行為。