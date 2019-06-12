常被諷獨派金孫　賴清德籲別再這樣叫了

賴清德。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月12日電（記者 洪德諭）民進黨10日展開2020初選民調，最快13日會有結果。前“行政院長”賴清德12日上午前往新北市新莊昭德宮參拜，對於外界稱他為“獨派金孫”一事，賴主動呼籲，不要用莫須有的名字稱呼造成誤解。



至於資深媒體人楊憲宏曾說“行政院長”蘇貞昌曾告訴賴清德不用選了，因為即使初選贏了，蔡英文也不會支持你。賴清德指出，今天是初選活動的最後一天，初選的紛紛擾擾就放在過去。



在結束3天跑遍近半個台灣的車隊遊行後，賴清德12日早上馬不停蹄前往昭德宮參拜，許多支持者高舉“2020台灣“總統”賴清德”、“唯一支持賴清德”的字卡，高喊“賴清德加油”、“賴清德凍蒜”。現場有民進黨新北市議員戴瑋珊、張錦豪、賴秋媚、陳世榮、何淑峰、李倩萍多名議員到場力挺。



參拜後賴清德接受媒體訪問，被問及在初選最後階段，名嘴曹長青質疑蔡英文學歷作假？賴清德表示，初選是一時的，做人做事才是最重要的，初選過後還要再團結打贏勝選，希望各種批評都要有根據。



民調最快13日中午將出爐。賴清德說，他將做最後的衝刺，有信心能得到最後勝利。



賴清德也強調，希望全台父老鄉親全力支持他，在網路上對他的攻擊都不是事實，他出身貧寒在窮困環境長大，不管擔任“國大代表”、“立委”、台南市長、“行政院長”都是在照顧弱勢的基層民眾，他也是親廉勤政在推動各種政策，希望大家能夠支持，若當選不僅僅能守護台灣，也是有執行力能解決台灣各種問題。



賴清德也主動提及，他出身於貧苦家庭，對於外界稱他為“金孫”，不要用莫須有的名字稱呼，造成社會的誤解。