專項附加扣除　減稅精准“落袋

2019年前四月人均減稅1026元（圖片來源：新華網） 中評社北京6月12日電／子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息或者住房租金、贍養老人……今年1月1日起，我國個稅改革邁出重要步伐，在去年10月1日起徵點上調至5000元／月基礎上，首次實施六項專項附加扣除，納稅人收到更精准的減稅“紅包”。如今，專項附加扣除政策施行已有數月，納稅人獲得感如何？除了減負，個稅改革還帶來了哪些積極影響？



2018年8月31日，十三屆全國人大常委會第五次會議通過了關於修改個人所得稅法的決定，關係到億萬納稅人的個人所得稅法完成第七次大修。這次個稅改革的一大亮點，就是首次實施的子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息或者住房租金、贍養老人等支出專項附加扣除政策。這六項專項附加扣除，緊貼百姓生活的主要支出，更精准地減輕個人所得稅負擔，為促進消費升級提供新動力。



減稅更給力



前四月人均減稅1026元



“從每個月238元到現在的5.8元，看到工資單上的個稅金額，我都吃了一驚。”武漢小藍鯨酒店管理有限責任公司是一家餐飲連鎖企業，在武漢有3家連鎖店，員工200多人。小藍鯨總廚範宇歡高興地說，這次個稅改革，實惠進了個人腰包，紅利看得見摸得著。



數據顯示，去年10月起徵點調整和今年專項附加扣除政策實施後，小藍鯨近89%的員工無需再繳納個人所得稅。



發生在小藍鯨員工身上的轉變，代表著我國個稅改革後納稅人的普遍感受。