CNML格式】 【 】 【打 印】 
廣西強降雨已造成12人死亡超57萬人受災
http://www.CRNTT.com   2019-06-12 12:01:37


　　中評社香港6月12日電／6月4日開始的廣西局部地區強降雨已造成河池、南寧、桂林、柳州、百色、防城港等6市37縣（市、區）出現洪澇災情。截至11日17時，因災死亡人數達到12人，受災人數超57萬。

　　據新華社報道，廣西氣象部門預計，11日晚到13日雨勢將再次加強，大部分地區總雨量50-200毫米,桂東北局地可達300-350毫米。強降雨區與前期暴雨區部分重叠，災害影響大。

掃描二維碼訪問中評網移動版 CNML格式】 【 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：