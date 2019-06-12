廣西強降雨已造成12人死亡超57萬人受災

中評社香港6月12日電／6月4日開始的廣西局部地區強降雨已造成河池、南寧、桂林、柳州、百色、防城港等6市37縣（市、區）出現洪澇災情。截至11日17時，因災死亡人數達到12人，受災人數超57萬。



據新華社報道，廣西氣象部門預計，11日晚到13日雨勢將再次加強，大部分地區總雨量50-200毫米,桂東北局地可達300-350毫米。強降雨區與前期暴雨區部分重叠，災害影響大。