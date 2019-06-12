國台辦：台當局蓄意詆毀一國兩制　別有用心

安峰山（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京6月12日電（記者 徐夢溪）12日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會。發言人安峰山表示，“一國兩制”在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分聽取兩岸各界意見和建議，會充分照顧台灣同胞利益和感情。民進黨當局罔顧事實，顛倒黑白，蓄意詆毀“一國兩制”，破壞兩岸關係發展，別有用心，也終將失敗。



以下為問答實錄：



台灣東森電視台記者：近來香港修例引發了一些港民的爭議，民進黨當局表示反對，郭台銘提出，從“反修例”可以看出“一國兩制”在香港的失敗，請問國台辦有何評論？謝謝。



安峰山：關於您提到的遊行和部分參與者在遊行結束以後衝擊香港特區立法會的情況，香港特區政府已經作出了回應。我們多次強調，“一國兩制”是解決香港問題的最佳方案，也是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度。香港回歸祖國以來，保持了長期的繁榮穩定，“一國兩制”在香港的實踐取得了舉世矚目的成功，這是不可否認的一個客觀事實。“一國兩制”在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分聽取兩岸各界意見和建議，會充分照顧台灣同胞利益和感情。民進黨當局罔顧事實，顛倒黑白，蓄意詆毀“一國兩制”，破壞兩岸關係發展，別有用心，也終將失敗。

