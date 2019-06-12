國台辦：持續推進兩岸民間各領域交流合作

安峰山（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京6月12日電（記者 徐夢溪）12日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會。發言人安峰山回答記者提問時表示，無論兩岸關係形勢如何變化，我們持續推進兩岸民間各領域的交流合作，深化兩岸經濟社會融合發展。暑期我們還將舉辦一系列的交流活動。



以下為問答實錄：



中央廣播電視總台國廣記者：暑期將近，在當前兩岸關係形勢下，兩岸民間交流是否受到影響？近期有哪些規模較大的兩岸交流活動？謝謝。



安峰山：近一段時間，民進黨當局加緊阻撓限制兩岸正常交流交往，在兩岸交流領域蓄意挑釁和破壞，製造惡性事端。但是擋不住兩岸民眾交流的熱情。近期各地成功舉辦一系列兩岸交流活動。



例如，“第二屆兩岸高校賽艇文化研習營”活動於4月14日至22日在陝西西安舉行，來自兩岸及港澳地區14所高校的308名師生參加。“三好海峽杯”兩岸中學生籃球邀請賽於4月27日至5月1日在上海舉行。“情系齊魯——兩岸文化和旅遊聯誼行”活動於5月22日至29日在山東舉辦，兩岸文化、旅遊業界約350位嘉賓出席了活動。5月28日至6月2日，“古韵今輝·樂融兩岸”蘇台童聲音樂匯活動在江蘇省舉辦，蘇台兩地有400多名中小學生以歌會友，開展合唱音樂會、校園學伴交流等豐富多彩的活動。5月18日至22日，第21屆海峽兩岸經貿交易會在福州市舉辦，1100多名台灣工商界人士參加。6月3日至5日，“台商一起來，融入大灣區”主題活動在廣東舉辦，230多名台灣工商界人士參加，詳細了解大灣區發展規劃和相關政策，尋找新的商機。



無論兩岸關係形勢如何變化，我們持續推進兩岸民間各領域的交流合作，深化兩岸經濟社會融合發展。暑期我們還將舉辦一系列的交流活動。例如，第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽成都分站賽將於6月下旬舉行，兩岸24支學生棒球隊將展開角逐，共約600人參加，這是聯賽創辦以來首次在北京和深圳以外的大陸城市舉辦。7月中旬在上海市也將舉辦“情系青春——兩岸青年申城行”活動，兩岸藝術設計和旅遊管理等相關專業的100位青年學子將深度感受海派文化的風貌和底蘊，了解祖國大陸文化旅遊產業的發展情況。此外，像兩岸新舊動能轉換高峰論壇、津台會、雲台會、湖北·武漢台灣周等也將於近期陸續舉辦，歡迎台灣的工商界人士踴躍參與，從中獲得新的發展機遇。大陸的有關機構、企業還將開展台灣青年的暑期實習活動，為廣大台灣青年來大陸追夢、逐夢、圓夢創造更多的機會。



