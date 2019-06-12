蔡英文會美智庫“2049計劃研究所”學者

蔡英文會見2049計劃研究所專家學者，阿米塔吉致詞。（取自蔡英文臉書） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）民進黨目前正在進行初選電話民調，蔡英文今天也在“總統府”會見“2049計劃研究所”專家學者。率團的美國前副國務卿阿米塔吉強調，他們代表團來台唯一的希望，是希望台灣人可以自主決定未來，不受任何外力的影響。蔡英文致詞也說，台美關係已經達到近年來最好狀態。



這場會見，“總統府”也特別在蔡英文臉書上直播。阿米塔吉與蔡英文見面時，用美式的打招呼方式，輕碰蔡英文的左右臉頰，顯示兩人關係不錯，他還透露，蔡英文接會見大家前，他與蔡私下會晤了幾分鐘。



阿米塔吉致詞前，還先把小講台轉個方向，他說，從沒有背對“總統”講話。而蔡也站起來，把她的講稿從桌面移開。



阿米塔吉說，非常感謝有這個機會來台繼續深化與蔡英文過去20年的情誼。幾分鐘前，他有機會與蔡英文聊聊，蔡也再三表達台灣人民的想法。



阿米塔吉也說，先前與蔡英文在戰略暨國際研究中心（CSIS）智庫的視訊會議，前所未有，受到許多人矚目；過去也有“內閣”成員或“副總統”在那邊演講過，但那次真的是空前的人氣。



聽到阿米塔吉的說法，蔡英文看著阿米塔吉有面露微笑。