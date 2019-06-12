英國首相之爭開打　歐盟：不會改變脫歐協議

中評社香港6月12日電／即將卸任的歐盟執委會主席榮科今天表示，進度延宕的英國脫歐協議不會因為英國選出新任首相，有所改變。



路透社報道，正當英國許多競逐取代現任首相特雷莎·梅的保守黨候選人稱他們會尋求新協議之際，榮科強調歐盟（EU）拒絕重啟談判。



中央社援引報道，特雷莎·梅和歐盟達成協議被自家國會否決7個月後，榮科說：“這幾個月來，我都有一種感覺，就是英國政治社會比較關注的是如何踢下首相特雷莎·梅，而非找到和歐盟達成協議的法子。”



“這不是特雷莎·梅與榮科的協議，而是歐盟和英國的。不論下一任首相是誰都要予以尊重…不會重啟談判。”



榮科拒為確保避免愛爾蘭邊境出現硬邊界的“邊境保障措施”訂定大限，這項措施是英國脫歐進程陷困的癥結點。



接班呼聲最高的強生承諾將拒絕支付特雷莎·梅和布魯塞爾談妥的數百億美元分手費，歐盟執委會稍早被要求評論此事。



歐盟發言人席納斯說：“所有人都知道台面上有什麼，而且皆已獲所有成員國通過，新首相的選舉將不會改變這些規範。”



榮科參加於布魯塞爾舉辦的活動，再度被問及強生時，他重申脫歐協議不會改變，也拒絕臆測誰會接替特雷莎·梅。



“選出新任首相是英國保守黨的決定，我們要與新首相共事…這不是我們做的決定，也沒有人問我們的看法。”



榮科說：“我的認知是英國將在2019年10月31日前離開（歐盟）。”榮科也將在那天卸下歐盟執委會主席一職。