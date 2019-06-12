大陸引渡台犯罪分子遭指責　國台辦：公道自在人心

安峰山（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京6月12日電（記者 徐夢溪）12日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會。發言人安峰山表示，大陸方面堅決打擊各類電信詐騙犯罪活動，本著有利於打擊犯罪、有利於維護司法公正、有利於保護被害人權益的立場，依法將跨境電信詐騙犯罪分子緝拿歸案，繩之以法，受到了兩岸同胞的高度肯定，也得到了國際社會的普遍理解和大力支持。



以下為問答實錄：



中央廣播電視總台央廣記者：近期公安部與西班牙警方合作集中引渡了一批台灣電信詐騙犯罪嫌疑人至大陸，請發言人說明有關情況。另外，台陸委會再次指責大陸，並稱大陸應該與台灣有關方面共同合作來偵辦才能瓦解犯罪集團，請問發言人對此有何評價？謝謝。



安峰山：西班牙有關方面堅持一個中國原則，妥善處理涉台案件。眾所周知，一段時間以來，以台灣犯罪分子為首的電信詐騙案件頻發，兩岸同胞深受其害，對此深惡痛絕。大陸方面堅決打擊各類電信詐騙犯罪活動，本著有利於打擊犯罪、有利於維護司法公正、有利於保護被害人權益的立場，依法將跨境電信詐騙犯罪分子緝拿歸案，繩之以法，受到了兩岸同胞的高度肯定，也得到了國際社會的普遍理解和大力支持。到底是誰罔顧兩岸同胞的權益，給兩岸共同打擊犯罪設置障礙，相信公道自在人心。

