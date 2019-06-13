中評關注：韓粉一週一造勢　面臨考驗

挺韓團體辦的花蓮場造勢號稱15萬人到場。（中評社 資料照） 中評社高雄6月13日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜連續參加台北、花蓮兩場造勢活動，確實展現強大的陸軍實力，但是族群團體差異性不大、年輕族群面孔比例偏少、活動流程雷同，接下來雖然一週一造勢，但是要如何激起更多火花，製造更多聲量及吸引更多支持者，避免都在同溫層，都是接下來的考驗。



近日也有媒體報道，國民黨網路輿情分析報告指出，韓國瑜表態參加2020初選以來，6月1日府前造勢當天人氣達最高峰，但支持度呈下滑趨勢。至於在網路聲量部分，韓8日造勢熱度不如1日，但1日凱道活動造成的負面評論又大於正面評價。



高雄市議會總質詢5月31日最後一場質詢結束，韓國瑜6月1日即北上參加挺韓團體舉辦的第一場府前凱達格蘭大道造勢大會，主辦方號稱40萬人到場，替韓創造角逐2020成功起手式。6月8日第二場花蓮造勢活動，也同樣締造萬人空巷，號稱有15萬人共襄盛舉，在交通不便的東半部寫下“後山奇蹟”。



挺韓團體接下來陸續會在6月15日進行雲林場、22日台中場、29日屏東場、以及7月初在高雄舉辦挺韓造勢大會，手法如出一轍，一週一造勢的密集在各地舉辦，猶如全台遍地開花一般接連展開，頗有2018年高雄市長選舉三山造勢的意味，挺韓造勢將初選弄得有如大選，也是前所未見。



但觀察台北及花蓮連續兩場造勢活動，到場的核心民眾多以中老年、勞工、軍公教、眷村族群等為主，也可發覺挺韓支持者還是以國民黨支持者為主，淺藍到深藍都有，更有許多不滿民進黨執政的人及團體到場，可說是相當多元。



此外，到場的韓粉都穿著青天白日旗元素的服裝到場，展現團結氣氛，更顯示韓粉自主動員的能力，這股挺韓的力量不容忽視。



值得注意的是，兩次動員下來，支持者的面孔重複性很高，不少更是鋼鐵韓粉，不管韓國瑜走到哪，他們就會跟到哪，因此族群團體差異性不大。年輕族群不能說沒有，但是真的較為少見，也是隱憂之一。造勢活動的節奏及步調也都雷同，相似性太高，未來一週一造勢如何激起更多火花，也是得面臨考驗。



花蓮場比起台北場較為不同的一點，就是融入“國瑜夜市”的元素，活動場地有各種夜市小吃、飲品、服飾等攤位，確實吸引不少年輕人逛街，但是記者上前詢問後，得到的答案都是“來看看”，逛夜市、走馬看花、好奇成分居多。



但是也有從台東開3小時車趕到花蓮參加的26歲鄭姓小姐一家人，穿著相同標誌的服裝坐在位置上搖旗吶喊，也跟記者表達自己是真“韓粉”，在台東市作美妝生意的鄭小姐說，感受到韓國瑜想拚的企圖心，被韓所感動，而且真的讓生意變好許多，她身邊一群年輕人都很支持韓國瑜。



而花蓮造勢現場也被捕捉到一位28歲的正妹依依，她跟著家人從桃園搭火車來到花蓮，戴起草帽、穿起V領“國旗”T恤、配上黑色短褲，露出白皙長腿格外引人注目。面對鏡頭，依依也說“韓國瑜在哪、我們就在哪”，韓國瑜的造勢場，幾乎場場都到，她說自己就是鋼鐵韓粉。



對於連續兩場造勢場合年輕族群較少的原因，韓家軍國民黨高雄市議員陳麗娜分析，年輕人可能可能對造勢場合的感受度不深，而且她觀察到一點，已經結婚、有生活、事業壓力的年輕族群對韓國瑜的關注度較高，29歲以下的年輕人追逐韓國瑜的比例實在不高。



陳麗娜表示，韓國瑜提出的政策跟論述，都是在面臨壓力後必須要帶來的解套辦法，因此剛就業尚未步入家庭生活的年輕人來講會比較無感，而且理想性較高，所以更對韓的關注度不高，反而會去追逐柯P，這也是韓的弱點，未來一定要想辦法去補足對年輕人有感的論述跟政策。



陳麗娜指出，尤其網路、媒體上各種鋪天蓋地的“黑韓”攻擊，一定會讓外界霧裡看花，真相真正被討論的機會不多，容易被引導到錯誤的思考模式，年輕人如果沒有專業的、良性的引導，實在很難去理性討論，要花很大的力氣去努力扭轉，這也是韓國瑜未來必須面對的考驗。