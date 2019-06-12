曾銘宗：特朗普頻放話想趕快脫離中美貿易戰

藍委曾銘宗接受訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月12日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立法院”黨團新任總召曾銘宗今天上午接受中評社訪問時表示，美國總統特朗普一下宣稱除非是很棒的協議才會和中國達成協議，一下又說大陸領導人習近平若不在6月下旬大阪G20峰會與他見面並達成協議，就會再加徵約3千億美元的關稅，代表其實也急著想達成協議，趕快從貿易戰脫離戰場。



曾任“金管會主委”的曾銘宗表示，特朗普近來頻頻放話，一下說得像是中國大陸急著想跟美達成協議，主動方在中國大陸，被動方是美國，一下又說如果習近平不出席大阪G20峰會與他會面、達成協議，就會加徵約3250億美元的關稅。



他指出，特朗普前後矛盾的講法，除了玩兩手策略，也可以看得出美國並非都是被動，特朗普急著想與中國大陸達成協議，趕快從中美貿易戰脫離戰場，這有可能是因為美國內部經濟沒有起色，也有可能是特朗普為了連任想儘快結束關稅貿易戰場。



他說，即便美國想儘快走出關稅貿易戰，但圍堵中國崛起是美國的大戰略，因此雙方關稅協議達一個程度後，美國可能會在科技方面、智慧財產權方面及金融方面陸續出招；也就是說，整個貿易戰過程中，美中雙方都在博奕，都會各自清查所有可以使用的工具並擬定出招時機。



他向中評社分析，在中美貿易戰裡，美國短期內佔上風，使用的手段有三，一是金流，因為人民幣在國際上相對而言還沒完全國際化，美元還是獨強，尤其國際貨幣清算系統也是美國建立的，所以美國就從金流下手。



二是資訊流，全球國際資訊流通與管制幾乎是美國在掌握。



三是整個科技產業供應鏈，也幾乎是美國在主導。



曾銘宗表示，對中國大陸而言，因為美國的圍堵，讓大陸的科技業出現一個機遇，就是加快升級、創新的腳步，並且將整個上、中、下游的科技工業鏈全部建立起來，才不會發生像現在的“華為”因為美國圍堵後可能導致科技中斷的情形；也因為大陸面對美國圍堵必須要突圍，所以就有可能加強和歐盟或是俄羅斯合作。