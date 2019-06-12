國台辦：民進黨當局心術不正　害人害己

安峰山（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京6月12日電（記者 徐夢溪）12日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會。發言人安峰山表示，一段時間以來，民進黨當局的所作所為用四句話來形容，那就是：為一己之私，阻兩岸交流，害百業凋敝，損萬眾福祉。心術不正，機關算盡，最終只會害人害己。斷送的不僅僅只是民進黨一個黨和它的當局，也許還要搭進台灣同胞的利益福祉和台灣的前途未來。



以下為問答實錄：



人民政協報兩岸經合周刊記者：繼阻撓島內學生參加中國科協發起的港澳台青年交流“玉山計劃”後，民進黨當局又開始清查到大陸工作的科研人員，請問發言人如何評價？謝謝。



安峰山：大陸方面一直在積極的為台灣同胞分享大陸的發展機遇來創造更好的條件，造福台灣同胞。而民進黨當局卻編造各種理由不斷從中作梗，處處設置障礙，甚至肆意羅織罪名威脅和恫嚇，這是站在台灣同胞的對立面，損害台灣民眾追求美好生活的權利，阻礙台灣同胞實現自身更大更好發展的機遇，只會進一步損害台灣同胞的利益。



一段時間以來，民進黨當局的所作所為用四句話來形容，那就是：為一己之私，阻兩岸交流，害百業凋敝，損萬眾福祉。民進黨當局現在最害怕的就是兩岸各領域的交流合作和民眾的交流交往，因為兩岸民眾走近走好、相互增進了解、增加理解和融洽親情，就會讓他們刻意製造的兩岸之間的敵意和仇恨的謊言不攻自破，同時也會讓他們為了謀一黨選舉的利益在兩岸間製造緊張對立的圖謀，遭到戳穿和識破。因此，為了掩蓋這個錯誤，他們就不得不去犯更多的錯誤，這樣一條道走到黑，無所不用其極的去阻撓兩岸的交流合作。但是我想，心術不正，機關算盡，最終只會害人害己。斷送的不僅僅只是民進黨一個黨和它的當局，也許還要搭進台灣同胞的利益福祉和台灣的前途未來。



