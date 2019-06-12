堅定挺賴　正妹議員戴瑋珊：土地的情誼

新北市議員戴瑋珊接受訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月12日電（記者 洪德諭）民進黨10日展開2020初選民調，最快13日會有結果。賴清德上午前往新北市新莊昭德宮參拜衝刺選情，有7、8名民進黨議員陪同。民進黨新北市議員戴瑋珊接受中評社訪問分析，賴清德是新北的子弟，較多新北民意代表挺他，是來自土地的情誼。



賴清德生於新北市萬里礦工家庭，年幼喪父、家貧，母親一人獨自撫養成長，與新北市有地緣關係。



賴清德12日前往昭德宮參拜，爭取曝光，在廟口下車徒步走到主殿過程，沿途數度被民眾攔路合照。也有些附近居住，早早出來等候，高舉“2020台灣“總統”賴清德”、“唯一支持賴清德”的標語送暖，當賴一抵達，則高喊“賴清德加油”、“賴清德凍蒜”，賴則逐一與支持者握手，展現接地氣的一面。



觀察賴清德過去拜廟，多半都是由廟方陪同，頂多僅有1、2名當地的民意代表前來，且相當低調，往往不會與賴同框。但今天上午的行程，一次來了7、8名新北市議員包括戴瑋珊、張錦豪、賴秋媚、陳世榮、何淑峰、李倩萍等，不僅站在賴身旁，甚是還帶頭呼口號高喊凍蒜。



今年才29歲，出身2014太陽花學運，被列為“正妹議員”的戴瑋珊，去年選舉期間被網紅蔡阿嘎評選為十大正妹議員候選人第四名，並被蘋果日報選為“選戰之最”當中的“最美麗候選人”。



戴瑋珊說，今天會站出來，是因為賴清德在她選舉最辛苦的時候曾幫過她，政治就是要懂得感恩、飲水思源，因此今天也在最後一刻跟賴清德站在一起，希望給他溫暖。另外觀察基層對於賴清德有一定的熱情，有信心賴清德會通過初選



至於今天為何有那麼多民意代表站出來？戴瑋珊分析，賴清德是新北的子弟，過去在這邊成長，與土地的連結度高，因此比較多新北的民意代表挺他，這是來自於土地的情誼。

