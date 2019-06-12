中美貿戰台灣受益？曾銘宗：僅部分台商回流

國民黨團總召曾銘宗受訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月12日電（記者 倪鴻祥）針對外界認為，中美貿易戰可能出現“台商受傷而台灣受益”的現象，中國國民黨“立法院”黨團新任總召曾銘宗今天上午接受中評社訪問時對此看法保留，因為台商只是部分回流，且去年台灣出口到中國大陸、香港等地區的比例，佔總比例的41%，台灣去年對中國大陸出超更是將近830億美元，貿易量這麼大，而部分台商回流的受益，與另一邊台商出口的損失要怎麼去平衡？



所謂“台商受傷而台灣受益”的現象，意思是指台商在大陸出口受挫、受損，會轉回台灣生產、出口，為台灣發展工業、創造就業等經濟成長的機會。



曾任“金管會主委”、“財政部次長”的曾銘宗表示，去年台灣出口到中國大陸、香港等地區的比例，佔總比例的41%，台灣去年對中國大陸出超更是將近830億美元，貿易量這麼大，而且台灣多半是原物料出口到大陸，經加工成品再出口到美國，這是現狀。



他指出，如果說台商會回流，確實是有部分台商回流，但只是部分而已，而部分台商回流的受益，與另一邊台商出口的損失要怎麼去衡量、平衡？何況據主計處評估，如果中國大陸的GDP降1%，台灣會降0.29%。



他說，尤其台灣的上市上櫃公司約1800家左右，有七成以上在大陸設廠、投資，所以這種看法，雖然大方向是可以這麼講，但實際上得仔細的評估、細算，才能下結論。