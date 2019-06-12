郭台銘：拼經濟不分族群　靠行動力與執行力

郭台銘秀出白手起家的小郭照片和現在事業有成的老郭照片，強調自己的成功靠的是行動力與執行力。（郭台銘臉書） 中評社台北6月12日電／中國國民黨初選已經變成“庶民對上權貴”的階級對立？國民黨參選人鴻海董市長郭台銘昨晚在臉書發文指出，他是個黑手出身，白手起家的人，參選強調的就是政治要為經濟服務，拚年輕人的經濟，拼所有人的經濟！沒有階級，沒有地域之分！他說“我拼的經濟不分族群，靠行動力與執行力”。



郭台銘表示，台灣的潛力無窮，但蔡英文政府的“文青小確幸”無法帶來創新升級，反而是“溫水煮青蛙”讓台灣逐漸邊緣化。郭強調自己是實業家、是執行長，會用這樣的態度來面對國家的經濟困境，讓政治為經濟服務、讓經濟為全民服務！



郭台銘臉書全文如下：



【我拼的經濟不分族群 靠行動力與執行力】



我沒有很會讀書考試，也不太能未經過消化吸收，就說出好聽的話，是個黑手出身、做工廠，白手起家的人。我爸爸做警察薪水微薄，全家住在宮廟的廂房，四坪大住了六個人。創業前幾年我就睡在工廠裡頭，三張鐵椅子連起來、枕著黃色的電話簿，白天跑業務，晚上趕訂單。當時違反票據法是會被關的，我每月都擔心票轉不過來、薪水發不出，乾脆就把工廠設在土城，萬一哪天真的被關進土城看守所，還能就近和公司同事見面！創業45年歷經無數艱難，起起落落，苦日子出頭天。一方面是我真的很努力，二方面感恩台灣這塊水土，感恩幫助過我的所有人！我現在是用感恩回饋故鄉的心，希望貢獻我45年來的經驗與全球人脈，用實力來為台灣打拼。翻轉悶經濟、化危機為轉機，這是我的專業！



我參選以來，強調的就是政治要為經濟服務，拚年輕人的經濟，拼所有人的經濟！沒有階級，沒有地域之分！



拚經濟，相信郭台銘，有務實的做法，有實戰的經驗。千萬不能像蔡政府一樣用文青口號治國，做不到再推給別人，甚至怪自己的“行政院長”。現在台灣的經濟狀況很糟，出口連七黑，都快接不到訂單。請問台灣沒有外銷賺回來的錢，景氣不好，要拿什麼去支持每一天柴米油鹽醬醋茶的民生經濟？沒有外來的經濟活水，人民如何有消費的能力？



台灣的潛力無窮，但蔡英文政府的“文青小確幸”無法帶來創新升級，反而是“溫水煮青蛙”，讓台灣逐漸邊緣化。我今天到台中參加機械製造產業相關公會的座談，廠商跟我反映，因為中美貿易戰的衝擊，連帶造成台灣機械模具等相關產業訂單平均掉了三成，嚴重影響生計，根本不是蔡英文口中的“已經開“國安會議”準備好了”。但我認為這是危機也是轉機，只要有對的人引導，就有機會在這場戰爭裡得勝，並且趁勝到美國搶訂單。我從不空想空談、也不只從台北看台灣。我預計要結合這些公會的資源，在苗栗以南、嘉義以北打造全世界最大的精密機械產業園區，一定可以創造更多的就業機會。

