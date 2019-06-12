2019亞洲消費電子展在滬舉行（圖片來源：人民網） 中評社北京6月12日電／通過掃描臉部可知心跳血壓的“心魔鏡”、適應多種複雜地形的六足可編程機器人、新型光場AR眼鏡……6月11日至13日，2019亞洲消費電子展在上海新國際博覽中心舉行，諸多“黑科技”產品亮相展會現場，吸睛十足。作為亞洲地區消費科技行業的一大盛事，2019亞洲消費電子展吸引了550多家各種規模的領先科技企業參展，帶來交通科技、人工智能、5G等領域的最新科技成果。



（來源：人民網）