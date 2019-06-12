轟國民黨洩漏開會內容　郭：已向曾永權抗議

郭台銘接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月12日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘昨天在國民黨參選人座談會上，因電視發表會有一場是由中天電視台轉播而動怒，開罵了近一小時。郭今天受訪時對此抱怨，外界都說國民黨在挺郭，座談會後文傳會給他參考稿，他都照唸，他誤信黨中央照著做，沒想到相關消息還是洩漏出去，對此他打電話向副主席曾永權抗議，說如果教練無法控制選手，那這場比賽怎麼打？但曾也僅說下次改進。



警察子弟出身的郭台銘今天中午到板橋希爾頓飯店參加退警協會活動，行程滿檔的他因故延遲了半小時才抵達，仍受到現場退休警察們的熱烈歡迎。



郭台銘接受媒體訪問時表示，昨天座談會後，文傳會說要為了促成團結，面對記者照著他們的參考稿發言，他是乖乖牌，就誤信黨中央照著做，但沒想到還是有不同的訊息從國民黨內部洩漏出去，證明國民黨根本沒有挺郭這回事。



郭台銘說，昨天大家談什麼都有錄影，國民黨可以的話，請國民黨公開，這也是之前他跟國民黨五人小組會面一定要開放媒體，就是免得大家各說各話。



媒體追問，會覺得被陰了嗎？



郭台銘苦笑說，他對黨中央還是很尊敬，不要把它亂下標，但他確實打電話給曾永權抗議，說總教練無法控制選手的話，那這場比賽如何打？如何談團結？但曾就是回應，他聽到了，下次改進，是一貫的國民黨回應。