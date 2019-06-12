直升機在紐約大廈樓頂墜毀　初步排除恐襲

一架直升機10日下午在美國紐約市曼哈頓島一棟摩天大廈樓頂墜毀（圖片來源：網絡） 中評社北京6月12日電／一架直升機10日下午在美國紐約市曼哈頓島一棟摩天大廈樓頂墜毀，飛行員喪生。據樓內人員描述，遭遇衝擊時，整棟寫字樓“都在搖晃”。



美國當局著手調查事發原因，初步推斷無關恐怖主義。



【“整棟樓都在搖晃”】



調查人員說，一架阿古斯塔A109E型直升機美國東部時間10日下午1時32分從紐約曼哈頓東區起飛，原定飛往新澤西州林登機場，起飛11分鐘後墜毀。



墜機地點是曼哈頓第七大道一棟54層寫字樓的樓頂，距繁華的時報廣場僅幾個路口。直升機撞向樓頂，隨即起火，冒起滾滾濃煙。



紐約市長比爾·德布拉西奧在新聞發布會上說，這架直升機撞得七零八落，“顯然撞擊相當嚴重”。機內只有飛行員一人，沒有其他乘客。除飛行員喪生，樓內和街上沒有人員受傷或死亡的報告。



事發寫字樓內有多家銀行、公司和知名餐館，已經疏散人員。內森·赫頓是法國巴黎銀行職員，在第29樓上班。他說，當樓頂遭直升機衝撞時，“就好像有人用力推搡我，整棟樓都在搖晃”。



行人尼古拉斯·埃斯特韋斯事發時站在街對面，突然一塊金屬飛向他，砸在距他腳邊30厘米的地方。那顯然是直升機部件，埃斯特韋斯隨後看到人們尖叫著從樓內往外逃，“（直升機）爆炸起火，冒起滾滾濃煙”。

