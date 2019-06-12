外交部：任何干涉中國內政的企圖注定會失敗

外交部發言人耿爽11日主持例行記者會（圖片來源：人民網） 中評社北京6月12日電／據外交部網站消息，外交部發言人耿爽昨日主持例行記者會。



記者會答問實錄如下：



問：昨天，美國總統特朗普接受CNBC電視台採訪時稱，預計將會在G20大阪峰會期間同習近平主席見面。在被問及如果見不到是否會導致美方對3000億美元中國輸美產品加征關稅時，特朗普總統回答“會的”。中美兩國元首是否將在G20峰會期間見面？中方對特朗普上述表態有何回應？



答：其實我昨天已經作出過回應了。我們注意到近一段時間以來，美方多次公開表示，期待安排中美兩國元首在二十國集團大阪峰會期間舉行會晤。如果有這方面的消息，我們會及時發布。



關於中美經貿問題，我們的態度是非常明確和堅定的。中方不想打貿易戰，但也不怕打貿易戰。如果美方願意平等磋商，我們大門敞開。如果美方執意要升級貿易摩擦，我們將會堅決應對、奉陪到底。



問：據報道，美方周一對香港特區政府擬修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》表示關切，稱修例將損害香港特殊地位。中方對此有何評論？



答：關於香港特區修例的事情，中方已多次表明立場。香港特區政府已就修例工作廣泛聽取了社會各界意見，兩次調整修例草案，對有關建議作出積極回應。中央政府將繼續堅定支持香港特區政府推進修訂“兩個條例”的工作。



我想指出，香港回歸以來，“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，香港繼續被眾多國際機構評選為全球最自由經濟體和最具競爭力的地區之一。