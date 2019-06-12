賴清德臉書貼出風雨照　提醒民眾初選民調

民進黨2020初選自10日起進行電話民調，賴清德在臉書上積極拉票。（賴清德臉書） 中評社台北6月12日電／民進黨初選競爭激烈，參選人前“行政院長”賴清德昨日在臉書發文，提醒選民晚上6到10點要顧電話、顧手機，接到民調電話時如何依序回答並要堅定支持賴清德。他說台灣的未來，不是政治人物說了算，而是要問人民的意見！“我盡全力打拚，初選的結果就交給您來決定”。



賴清德在臉書貼出近日在風雨中拜票的照片，到今天中午止已有3000多則留言，網友反應兩極，有人肯定他是清流、“台灣有幸! 我們有賴清德!”、有網友高呼“手機接到了耶！中大獎了！.....唯一支持賴清德”。但也有網友痛罵他沒有誠信、“小英在勘災，你在忙拉票”。



民進黨2020初選，自10日起進行電話民調，最快13日中午會有結果。



賴清德臉書全文如下：



民調第二天，您在顧電話了嗎？



如果接到民調電話，請您堅定表達：支持賴清德！



由於是對手對比式的問題，除非您不回答，或者提早掛電話，否則不會有“無效”的疑慮，請您不必擔心，堅定地回答，支持賴清德！



台灣的未來，不是政治人物說了算，而是要問人民的意見！



我盡全力打拚，初選的結果就交給您來決定。



賴清德衷心感謝您。