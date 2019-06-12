雙城論壇　北市府：柯秉持五個互相原則

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月12日電（記者 鄭羿菲）國務院台灣事務辦公室發言人安峰山12日上午對無黨籍台北市長柯文哲“積極正面的看待兩岸關”表示讚賞。台北市政府副發言人柯昱安表示，今年上海－台北城市論壇，柯文哲市長仍會秉持“五個互相”為原則，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作與互相諒解，與上海方面進行交流。



國台辦12日上午舉行例行新聞發布會，發言人安峰山面對媒體提問對柯文哲接受《中評社》專訪，就兩岸關係作出積極表態，有何評論？安峰山指出，柯文哲市長積極正面的看待兩岸關係，主張“兩岸一家親”，表示兩岸應當尊重過去已經簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸關係發展，共同追求兩岸人民更為美好的未來。表示只要是有利於增進雙方人民福祉，只要是有利於推動兩岸關係和平發展，都會盡最大努力去做。對此，我們表示讚賞。



安峰山說，兩岸同屬一個中國，兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事。只要是對兩岸關係的性質有正確認知，秉持“兩岸一家親”的理念，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞的福祉就能得到改善和保障。關於今年“上海－台北城市論壇”的有關安排，由上海市和台北市來進行溝通。



對此，媒體記者12日中午在台北市政府媒體群組內詢問相關回應，柯昱安表示，已得知國台辦的回應，今年上海－台北城市論壇，柯文哲市長仍會秉持“五個互相”為原則，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作與互相諒解，與上海方面進行交流。



柯昱安說，在此也要重申，政策決定的三原則就是民意、專業、價值，北京方面要審慎的思考，台灣人民也極為關注近日香港發生的問題。