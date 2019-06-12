韓國擬將退休年齡提高至65歲

韓國人口老齡化嚴重（圖片來源：網絡） 中評社北京6月12日電／據新加坡《聯合早報》報道，韓國政府擬將退休年齡從60歲延長至65歲，以解決因生育率低和老齡化趨勢導致的老年人口貧困和勞動人口數量日益減少的問題。



韓國副總理洪楠基日前表示，為應對韓國人口結構變化，有必要討論延長目前為60歲的退休年齡制度。韓國企劃財政部10日表示，“人口政策工作小組”6月內會公布政府對於延長退休年齡和改革工資結構的初步構想。



據悉，韓國政府正考慮，雇傭60歲以上老人的企業，政府會給他們提供補貼的方案。



目前，韓國民眾在60歲退休後就會退出雇傭市場，不是在沒有任何收入的情況下賦閑在家，就是通過小規模個體經商和打零工維持生活，很容易因為勞動收入減少而變成貧困群體。



同時，據韓國統計廳3月發布的數據，韓國勞動年齡人口從兩年前開始減少；2020年起減幅或進一步擴大，預計將達23.2萬人，為2019年的4倍以上；到了2030年，減幅將突破52萬人。而受勞動年齡人口減少影響，韓國潛在經濟增長率下降。



在這同時，2020年至2029年，65歲以上的老齡人口平均每年將增加48萬人。



韓國政府認為，延長退休年齡後，老年人口不僅可以獲得穩定的收入，還可以有更多時間為退休後的生活做準備，有助於解決老年人貧困的問題。



（來源：中國新聞網）



