韓國5月失業人口創19年新高

受60歲以上失業者增加的影響，韓國5月份失業人口創下19年來新高。（圖片來源：網絡） 中評社北京6月12日電／據韓國國際廣播電台（KBS）報道，當地時間12日，韓國統計廳公布最新數據顯示，韓國就業人口5月同比增加25.9萬人，單月就業人口增幅再次突破20萬人。此外，受60歲以上失業者增加的影響，5月份失業人口創下19年來新高。



《5月雇傭動向》報告資料顯示，5月韓國就業人口達2732.2萬人，同比增加25.9萬人，增幅高於韓國政府2019年的月均就業人口增幅目標15萬人。韓國單月就業人口增幅2月和3月連續兩個月突破20萬人，4月跌破20萬人後，5月再次突破20萬人。



報道稱，以產業來看，保健業和社會福祉服務業就業人口增加12.4萬人，住宿和餐飲業就業人口增加6萬人，藝術、體育和休閑相關服務業就業人口增加4.7萬人。但製造業人口減少7.3萬人，從2018年4月起連續14個月呈現減少態勢。



此外，5月失業率達4%，與前一年持平。失業人口達114.5萬人，5月份失業人口創下2000年以來的新高。雖然20多歲和30多歲失業人口有所減少，但60歲以上失業人口有所增加。受此影響，失業人口同比增加2.4萬人。



（來源：中國新聞網）

