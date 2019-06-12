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北京人文大學國學院“長城班”啟動
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2019-06-12 14:29:39
北京人文大學國學院“長城班”啟動（圖片來源：網絡）
中評社北京6月12日電／日前，國學英才系統化教育高層研討會暨北京人文大學國學院“長城班”啟動儀式在京舉辦。院長蔡恒奇介紹，國學院將搭建平台，每年從全國遴選25名優秀學子組成國學“長城班”，以熟悉經典、能解經和力行為標準，實施國學英才系統化培養。國學教育的根本在於知行合一，讓經典活起來，讓經典走進生活。與會學者建議，“長城班”的課程要深入淺出、循序漸進，通過深入學習優秀傳統文化，以提升文化自信。
（來源：人民網）
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