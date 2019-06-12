民進黨初選民調最後一天　卓榮泰籲冷靜

民進黨主席卓榮泰接受媒體訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）民進黨下午召開中常會，黨主席卓榮泰會前受訪說，電話民調最後一天，希望大家冷靜、理性。各自樁腳不要破壞參選人的堅持、金字招牌，這個非常重要。他也呼籲，熱心朋友很多，但不要過度表達不當意見，這會算到參選人身上，非常不值得。雙方參選人至今維持相當好風度、高度，主要樁腳言行上更要注意。他也說，明天中午應該就會有結果。



問到初選民調是否13日就有結果？卓榮泰表示，應該是13日會有結果，前兩天他在台北、台中民調公司看到電訪員都非常用心，民調進行順利。不過，還是有聽到少數在訪問中，有誤會、傳言、溝通不是很清楚的地方，我們都非常重視。針對具體個案，在明天民調開封之後，有需要我們會擴大查驗，要讓整個結果公正，讓大家可信。



卓榮泰上午在臉書喊話，請完全停止對兩位參選人的情緒傷害跟意圖影響民調結果的任何指控，希望雙方陣營不要互相攻擊。他下午受訪表示，民調最後一天，希望大家冷靜、理性，他誠懇拜託大家，還有最後一天，但是未來還有半年選戰要打，大家要彼此同行，用柔軟力量團結大家。



現在初選民調進行中，但有媒體公布自己的民調數字，賴陣營也抗議，卓榮泰則說，這段時間我們沒有公布數字，“參選人不需要這樣情緒受影響，最後一天要堅持最後一哩路”。



賴清德上午直接說他不是金孫，又說他不是含著金湯匙、銀湯匙出身，是否在講對手？卓榮泰表示，他完全不覺得，個人講自己行為，不要影射別人，是講自己心情。蔡賴兩人初選進行到現在，社會自有公評，希望雙方保持最好體力、維持最好情緒，明天靜待結果出現。