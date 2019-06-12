我國普查史上最大規模事後質量抽查即將啟動（圖片來源：網絡） 中評社北京6月12日電／記者日前從國家統計局獲悉，第四次全國經濟普查事後質量抽查工作將於6月15日正式啟動。在此之前，160多萬基層普查人員通過4個月的普查現場登記工作，獲得了豐富翔實的普查原始數據。



據介紹，國務院經濟普查辦公室按照地域交叉、專業交叉的原則，組建了31個抽查工作組，從各地區抽調了共1059名業務骨幹參與事後質量抽查工作。這是我國普查歷史上抽查人員最多、規模最大的一次事後質量抽查。



為提高事後質量抽查工作效率和抗干擾能力，保證抽查結果的客觀、公正、公平，抽查工作人員將全程使用手持移動電子終端（PAD）填報核查數據，通過統一數據處理平台完成抽查數據的接收、審核、比對和匯總分析。6月13日，國務院經濟普查辦公室將採取現場視頻的形式，對事後質量抽查工作人員進行方案布置和業務培訓。



國家統計局統計設計管理司司長程子林介紹，《第四次全國經濟普查數據質量抽查方案》中對抽查的數據有明確的質量標準規定，其中“統計單位”的錯報率要低於0.5%，“主要經濟指標”的差錯率要控制在1%以內。達不到以上標準的，將要重新進行普查。



此外，為提高抽查工作的透明度和規範性，國務院經濟普查辦公室公開招募了31名社會義務監督員，到各抽查組參與監督抽查工作，義務監督員將根據監督情況填寫測評表，確保抽查工作全程在“陽光”下進行。



國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，希望通過第四次全國經濟普查把“家底”摸得更加真實、更加全面。“通過普查獲得的準確數據，對於明年我國全面實施地區生產總值統一核算，以及後續順利推進統計制度改革、提高數據質量等至關重要，我們不敢有絲毫懈怠。”毛盛勇說。



據了解，在大型普查登記工作結束後開展事後質量抽查，是我國歷次大型普查的通用做法，也是國際通行做法。當前，第四次全國經濟普查工作重點已轉入普查數據審核驗收和質量評估的新階段。