吳軍捷：加強國情及香港歷史教育 刻不容緩

吳軍捷（左一）在湖南常德與細菌戰罪行研究所所長陳致遠會面，香港抗戰歷史研究會顧問王利文研究員、譚元亨教授同行 中評社香港6月13日電（作者 吳軍捷）中國有個成語故事叫做：“曲突徙薪無恩澤，燋頭爛額為上客”，說的是古時有一戶人家建了一棟房子，鄰居和親友都前來祝賀，紛紛稱讚這房子造得好。主人聽了十分高興。但是有一位客人，卻誠心誠意地向主人說：“您家廚房裡的煙囪是從灶膛上端筆直通上去的，這樣，灶膛的火很容易飛出煙囪，落到房頂上引起火災。您最好改一改，在灶膛與煙囪之間加一段彎曲的通道。這樣就安全多了。”這個客人又說：“您在灶門前堆了那麼多的柴草，這樣也很危險，還是搬遠一點好。”主人聽了以後，認為這個客人是故意出他的洋相，心裡很不高興。過了幾天，這棟新房果然由於廚房的毛病起火了，左鄰右舍，齊心協力，拼命搶救，才把火撲滅了。主人為了酬謝幫忙救火的人，專門擺了酒席，並把被火燒得焦頭爛額的人請到上座入席。惟獨沒有請那位提出忠告的人。這就叫作：焦頭爛額座上賓，曲突徙薪無恩澤。



淸代思想家龔自珍說“欲知大道，必先為史。滅人之國，必先去其史。”這說明，了解歷史，方知世間的大道理，要使一個國家滅亡，首要方法就是要讓它的歷史觀消亡。現今香港一切紛爭的直接起因，就是相當數量的港人，尤其是青少年，不知道自己是從哪裡來的，香港經歷過幾多磨難才走到今天，當然，他們也不知道自己是中國國民，不會知道自己會走向哪裡？



如果我們現在還不實時去做好基礎教育，難免總要在面對次次新鮮次次甘的挑戰時，焦頭爛額地救火。而幫助香港新一代認識歷史的最好方法，是從香港的抗日戰爭入手。



日占香港的三年零八個月，實在是香港人集體記憶的最悲慘日子，香港抗日又是各政治力量的最大公約數，香港抗戰以其在二戰史上的獨特性，是香港寶貴的文化資產。香港過去卻未有一個政府敢於和善於運用，白白浪費了這個彌合分歧，推動香港前進的寶貴資源。



我們不要忘記，六七十年代香港人的愛國情懷是由保釣反日引發，陳毓祥是幾十年來為國犧牲的第一個香港人。萬里長城是一塊一塊磚壘起來的，民族意識是一點一點潛移默化的。以近現代史為主，以身邊看得見，摸得著的人物、史料、遺址，作媒介，才有感情的聯繫，不會堅離地。抗戰時期的無數故事仍在坊間流傳，用這個話題溝通上下幾代的關係，才可以強化真實的本土集體記憶，找出香港真實的核心價值。



有人說，歷史教育要抓住痛點，三年零八個月是不可忍受的歷史之痛，南石頭難民營，被日軍8604細菌部隊用作試驗品，當作蒼蠅、老鼠來殺害解剖的成千上萬港人，本來就是有血有肉，會喜怒哀樂的活潑生命，是我們的鄰居親戚，我們父母 、祖父母那一輩人。不認可他們的痛苦，讓萬千寃魂永遠無望地在夜空中徘徊，我們還有良知嗎？ 百多年來，香港曾是內地各種動亂難民的避難之所，史上唯一一次，日軍占港，香港難民卻在屍骸無歸，亡靈流浪，素有慈悲為懷聲譽的港人，不予關注，實在對不起我們的列宗列祖，也無顔向後人交代。



（作者吳軍捷係香港抗戰歷史研究會會長）

