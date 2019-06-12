韓支持度降郭拉抬慢　國民黨民調傳警訊

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 高易伸攝) 中評社台北6月12日電／中國國民黨2020初選提名，呈現高雄市長韓國瑜與鴻海董事長郭台銘兩強相爭的局面。根據台媒報道，國民黨近日內部報告發現，韓支持度下滑，郭的聲望拉抬速度緩慢，黨內擔心最後恐兩頭空。



根據《聯合新聞網》報道，國民黨網路輿情分析報告指出，韓國瑜表態參加2020初選以來，6月1日府前造勢當天人氣達最高峰，但支持度呈下滑趨勢。至於在網路聲量部分，韓8日造勢熱度不如1日，但1日凱道活動造成的負面評論又大於正面評價。



該報告也根據google搜尋量變化統計，目前新聞搜尋仍以韓國瑜居首，特別是在6月1日凱道造勢當天的搜尋量更是激增。



該報告建議，韓國瑜的後續造勢活動必須注意發展與效應。



郭台銘則在4月17日宣布參選當天，人氣即達最高點，一直無法有效突破，拉抬速度緩慢。



該份報告也提到，蔡英文人氣最高點在3月21日出訪“邦交國”前，正式登記參與民進黨初選當天；網路聲量在5月17日同婚專法三讀當天，網路文章量高於其他人；互動數高峰與蔡英文相關貼文按讚數，也達到高峰。



無黨籍台北市長柯文哲人氣最高點則出現在5月29日回應兩岸議題時，當時人氣甚至打敗所有其他可能的2020參選人。

