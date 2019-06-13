蔡明憲：月前賴清德有8、9成會贏　現難說

蔡明憲認為，民進黨初選結果勝負難料，應在誤差範圍內。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月13日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選預計13日有結果。4月退出民進黨的前“國防部長”、現任台灣聯合國協進會理事長蔡明憲接受中評社訪問分析，若1個月前賴清德有80、90%機會會贏，但民進黨改變初選規則及時程，使得賴清德與蔡英文差距縮小，很難講誰會贏，可能在誤差範圍之內。回顧8日的政見會，蔡僅講過去的政績，未說未來4年要做什麼，賴則講了比較多政見與願景也訴諸感性，對賴是加分、蔡是減分。



蔡明憲現為台灣聯合國協進會理事長、國防大學講座教授、台中科技大學兼任教授，曾擔任過“國防部長”、“國安會”副秘書長。在這次2020民進黨初選過程中，蔡明憲呼籲黨內必須尊重初選制度，並批抨民進黨僅追逐眼前、短小的黨內派系政治利益，漠視台灣人民焦慮與疏離感日益擴大因而在4月12日退黨。



民進黨在8日舉辦唯一一場2020初選政見會。蔡明憲分析，這場政見會對蔡英文是減分，賴清德是加分。



蔡進一步解釋，蔡英文主要是在陳述過去的政見、政績，沒有新意，雖然可以理解蔡希望用過去的政績、沒完成的政見說服選民繼續支持她連任，但應該講未來4年要做什麼，但“這塊幾乎沒有”。此外輸的支持贏得人，這是民主精神的基本原則，蔡應可講她輸了會支持賴，這很簡單且對民調也會有幫助，很可惜蔡還是未明確說出。



至於賴清德，蔡明憲表示，賴清德講了比較多的新政見、願景，與蔡相比比較有內容也比較創新，此外賴也運用台灣俗語“蕃薯不驚落土爛，但求枝葉代代傳”還說自己出身貧苦較為感性。對於賴在政見會批蔡未鬆口選輸支持他，也以“非世襲帝制”來破除“現任優先”蔡則分析，他反而覺得賴太溫和，像是美國共和、民主黨的初選就互相攻擊很厲害，2008年民進黨初選蘇貞昌也直接罵謝長廷，賴應合理的強勢，直接質疑蔡英文在像是司法改革、轉型正義等施政弱點，把蔡沒做的地方講出來。



民進黨預計13日公布民調結果。蔡明憲表示，若是1個月前，他認為賴清德有80、90%的機會會贏，但民進黨改變初選規則及時程，改變的辦法對蔡英文絕對有利，因為民調納入手機年輕人將比較多，對較獲年輕族群支持的蔡有利。此外將還沒有宣布要參選的無黨籍台北市長柯文哲納入，等於讓原本是藍、綠對決蔡、賴有5到10%的差距，因柯加入稀釋民進黨的票，使得兩人差距縮小，現在很難講誰會贏，可能在誤差範圍之內。



在2012年民進黨內初選，蔡英文對上蘇貞昌與許信良，當時有個口號是“蔡馬馬”，意即當接到民調電話，只有在蔡英文時回答支持蔡，其餘回答支持馬英九。蔡明憲批評，這次民調也出現類似狀況，他有朋友抱怨，當民調問到蔡英文、柯文哲、韓國瑜時就回答蔡，當民調問道賴清德、柯、韓時就隨便說一個，這樣雖還不到作弊但以不正常方式影響民調結果。

