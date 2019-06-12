陳文鴻：恐嚇和謊言阻不了修例

香港珠海學院“一帶一路”研究所所長陳文鴻（圖片來源：網絡） 中評社香港6月12日電／香港珠海學院“一帶一路”研究所所長陳文鴻12日在《大公報》發表《恐嚇和謊言阻不了修例》，以下為全文內容：



日前幾十萬人遊行反對修訂《逃犯條例》，當中不少人對條例欠缺確實的認識，卻是清楚明白地表達了他們對內地政治與司法制度的不信任。本來這不是什麼驚奇之事，回歸前的香港從來是借來的地方，借來的時間。從內地移民來香港，再從香港移民往外國，歷年不絕，連同香港出生而移民者，應該有幾十萬人。不管他們什麼理由，都是捨棄中國（不管是國民黨或共產黨管治的中國），也捨棄香港（包括港英時期的香港）。



香港的主流文化，並不是以做中國人、香港人為榮。若非中央政府有堅定決心收回香港的管治權，不然的話，會有更多香港人願意港英政府繼續管治，並尋找機會移民外國。因此，香港雖然順利回歸，但只是換了國旗，人心並沒有回歸。回歸後香港也變成了眾多回流移民和準備移民者短期賺錢的地方。



香港回歸祖國時，內地的貪腐問題仍相對嚴重。貪腐問題與香港“馬照跑、舞照跳”，以及港英原有制度應該是有頗大的因果關係。或許正因如此，回歸接近二十二年，國家雖然富強起來，香港的民心卻踟蹰不前。且有更多的例證被人指控：有了錢卻失掉道德文化，法制完備但法治存在眾多弊病。



再加上回歸後，英國安排下的各種制度，尤其是所謂教育改革，回歸帶來民族主義的振奮變成曇花一現，改革不了人心，反而內內外外增加了許多疏離因素。回歸後成長的一輩，比起上一代沒有受到港英政府的壓迫，更缺乏對國家的感情和歸屬。回歸的問題不僅只是主權換治權，更敗壞了民心，種下今天的政治困難。



從非法“佔中”、旺角暴亂，到今天的反《逃犯條例》修訂，也同時清楚明白不是本土自發，而是有外力介入、組織、資助，也動員了眾多回流和海外港人。

