新疆持續深耕與吉塔兩國貿易

中評社香港6月12日電／在新疆南部邊境上，依次排列著的3個口岸——吐爾尕特（中吉）、伊爾克什坦（中吉）、卡拉蘇（中塔），是中國與吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦的主要陸路貿易通道，每年都有大量貨物在此通關。



新華社報道，譚文峰是新疆喀什佰通國際貨運代理有限公司報關員，主要負責代理挖掘機、裝載機等報關業務。這些來自廣西柳工集團的工程機械，將通過中塔卡拉蘇口岸進入塔吉克斯坦。



“去年大概代理了100台，現在卡拉蘇口岸實現了無紙化通關，通關十分便利，最多半天就能運出1台。”譚文峰說。



與譚文峰從事同樣工作的趙磊，從2015年開始在喀什代理中塔外貿貨運，幾年過去，他已經結交了不少塔吉克斯坦的朋友，溝通也沒有障礙。



“每次他們來喀什，我們會一起下館子。”趙磊說，每年都有通過他代理報關的服裝、玩具等日用百貨，從浙江義烏以及新疆烏魯木齊運往塔吉克斯坦首都杜尚別。



除了出口貿易不斷拓展，從吉塔兩國進口貿易也在持續發展。



2016年8月，中吉伊爾克什坦口岸第一次進口活驢，據喀什海關統計，截至今年5月，已累計進口活驢48541頭，貿易額2861.48萬元，僅今年前5月就進口5250頭。



近年來，隨著“一帶一路”倡議不斷推進，新疆對吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦等中亞國家貿易不斷發展。



烏魯木齊海關統計數據顯示，今年前4月，新疆對塔吉克斯坦進出口貿易額與去年同期持平，其中進口增長6.6%，出口增幅明顯的商品有鞋類、汽車零配件、燈具、體育用品、玩具等；新疆對吉爾吉斯斯坦進出口貿易額雖較去年同期有所下降，但機電產品、農產品、水果及堅果等出口增幅明顯。



“目前公司已經培養了不少固定客戶，彼此間建立了信任的關係，希望以後業務範圍繼續拓寬。”趙磊說。