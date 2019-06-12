民進黨中常會談貿易戰　諷藍欠缺關心

民進黨發言人李明俐。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）民進黨下午召開中常會，會中邀請中華經濟研究院經濟法制中心副主任顏慧欣以“美中經貿對抗發展動向及影響因應”為題進行專案報告。發言人李明俐會後轉述黨主席卓榮泰會中裁示說，“國安會”及行政團隊早在去年3月，已開始召集會議研商，擬定因應戰略，國民黨初選參選人，有人才主張要要召開相關會議，顯然是對政府已經在運作中的因應機制毫無所悉，也欠缺關心。



今天中常會也通過19日召開中執會，將通過黨內2020提名人選。



卓榮泰說，美中經貿戰可能陷入長期對抗的局面，形成新的國際經貿秩序，對台灣經濟以及台商的全球營運造成衝擊，但同時也會帶來新的契機。全球供應鏈重組、台商回流，將為台灣經濟注入一股新的投資動能，也會加速台灣經濟的蛻變升級。



他表示，事實上，自民進黨上任以來，一方面積極推動5加2產業創新計劃，大力排除投資障礙；另一方面，啟動新南向政策並爭取台灣參與CPTPP、印太經貿合作體系，深化台灣經貿的全球布局。因為我們深信，唯有持續強化自身的競爭優勢，建立台灣在全球供應鏈的關鍵地位，才能讓衝擊降到最低。



卓榮泰指出，三年來政府大力推動經濟轉型，打造更優質投資環境，已經逐漸開花結果，回台投資成為許多台商的最佳選項。今年初開始推動的“歡迎台商回台投資方案”，目前通過審查的投資金額已達新台幣3690億元。