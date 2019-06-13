蔡明憲：不論蔡或賴勝出　都看壞綠2020

蔡明憲顯示替蔡英文拉票的簡訊。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月13日電（記者 洪德諭）民進黨預計13日公布2020初選民調結果。4月退出民進黨的前“國防部長”、現任“台灣聯合國協進會”理事長蔡明憲接受中評社訪問表示，若蔡英文勝出，他會“含淚”投票給蔡英文，但不會替蔡動員。此外，他分析，部分台派也可能考慮把票投給被視為中國國民黨台派的前“立法院長”王金平。若賴清德勝出，蔡英文不至於脫黨，但可能不會用全力來輔選。



蔡明憲也分析，不管是蔡英文、賴清德代表民進黨，他都不看好2020大選，“立委”席次可能從目前的68席掉到剩40幾席。蔡英文方面，2012、2016年大選大家都要跟蔡英文同框，2018年就沒有看到中部縣市議員與蔡同框，蔡英文已成票房毒藥。賴清德方面雖然可以提升“立委”席次，但民進黨執政包袱揮之不去，過去大選前一年的選舉，敗了後面幾乎都敗，要翻盤得感動中間選民。



蔡明憲現為“台灣聯合國協進會”理事長、國防大學講座教授、台中科技大學兼任教授，曾擔任過“國防部長”、“國安會”副秘書長。在這次2020民進黨初選過程中，蔡明憲呼籲黨內必須尊重初選制度，批抨民進黨僅追逐眼前、短小的黨內派系政治利益，漠視台灣人民焦慮與疏離感日益擴大，因而在4月12日宣布退黨。



針對民進黨內一面倒挺蔡英文。蔡明憲表示，像是蘇貞昌身為5人小組，私底下當然可以支持蔡，但不能公開說支持，何況是在公務的時間，同時包括“總統府”秘書長陳菊、桃園市長鄭文燦也都保態挺蔡，鄭文燦甚至更誇張要賴當副手，這是公然“搓圓仔湯”，5人小組負責協調不應有立場，蘇、陳、鄭都應該辭5人小組。



表態是否造成分裂？蔡明憲說，包括學界、醫界、“立委”、台派都有不同的支持者，分裂已經是事實，在廝殺激烈下，初選結束不是不可能團結但難度很高，因為像是蔡英文連輸了是否願意支持賴清德都講不出來，擔心蔡英文本人或是團隊是否能真心的團結。



蔡明憲表示，黨公職陸續表態也代表蔡英文的選情落後、低迷的。

