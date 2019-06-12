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敘稱遭以軍多枚導彈襲擊　防空系統啟動攔截
http://www.CRNTT.com   2019-06-12 16:08:49


　　中評社北京6月12日電／據敘利亞國家電視台6月12日報道，敘利亞防空部隊於6月11日夜間攔截了以色列對該國南部的導彈攻擊，擊落了數枚導彈。

　　報道稱，以色列向敘利亞南部的Tellal-Hara地區發起導彈攻擊，敘利亞軍隊的防空系統進行了攔截，擊落數枚導彈。攻擊僅造成物質損失，沒有人員傷亡。

　　另據報道，以色列在導彈攻擊結束之後發起“電子戰”，敘利亞雷達遭到干擾。

　　來源：環球網

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