【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
敘稱遭以軍多枚導彈襲擊 防空系統啟動攔截
http://www.CRNTT.com
2019-06-12 16:08:49
中評社北京6月12日電／據敘利亞國家電視台6月12日報道，敘利亞防空部隊於6月11日夜間攔截了以色列對該國南部的導彈攻擊，擊落了數枚導彈。
報道稱，以色列向敘利亞南部的Tellal-Hara地區發起導彈攻擊，敘利亞軍隊的防空系統進行了攔截，擊落數枚導彈。攻擊僅造成物質損失，沒有人員傷亡。
另據報道，以色列在導彈攻擊結束之後發起“電子戰”，敘利亞雷達遭到干擾。
來源：環球網
【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
以軍在約旦河西岸與巴安全部隊交火
(2019-06-12 09:08:19)
俄巡邏艦剛剛服役就將被派往敘利亞執行任務
(2019-06-11 18:20:16)
以色列導彈襲擊敘利亞機場 造成3名士兵死傷
(2019-06-03 17:49:54)
美故伎重施再炒“化武疑雲”
(2019-05-29 17:14:52)
伊德利蔔省戰事吃緊 土向敘反對派輸送武器？
(2019-05-27 17:28:54)
敘利亞政府否認軍方使用化學武器
(2019-05-26 08:28:06)
敘利亞媒體稱敘防空系統攔截多個“不明物體”
(2019-05-20 09:11:06)
數枚導彈從以色列占領區發射 敘防空成功攔截
(2019-05-19 12:19:22)
中國支持對敘利亞恐怖組織惡劣行徑進行反擊
(2019-05-19 11:25:29)
敘利亞媒體稱敘防空系統攔截多個“不明物體”
(2019-05-19 10:14:58)