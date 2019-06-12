大華網路報：“總統”選舉是一場團體戰

中評社香港6月12日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，六月十四日，民進黨公布黨內“總統”初選結果，蔡英文或賴清德必有一人出線。國民黨有五人參與初選，但也只有一人勝出，將於七月十五日公告結果。 自稱代表白色力量的柯文哲，雖没宣布參選，但一般預料，在國、民兩黨確定人選後，他也會加入大選行列，時間大約在八、九月間。 至此，所謂“三腳督”成形。2020“總統”大位誰屬，三方人馬向前邁進。



專欄說，國、民兩黨都經過初選競爭，其出線者能否在大選中擊敗黨外對手，化解在初選中所產生的裂痕，至關重要。初選時，各有支持者，大選時，雙方人馬理應合而為一，這就是團結。初選時，有所謂“非X不投”、“有X不投”，這激情應當隨初選同時結束。任何團體中若還留著這個心情甚至動作，未選已輸一半。



柯文哲没有政黨，未經初選拉扯，他只需宣布要選，就直接投入選戰。但孤掌難敵眾拳，他仍需要集結社會力量或向藍、綠陣營中尋找支持者，所以，2020選舉，三方都是打團體戰。



國民黨在去年九合一選舉中大勝，一般看好國民黨會挾餘威贏得2020年“總統”選舉，但卻出現人多志散情況，投入參選的有五人，如果五人只如五根手指，不能捏成一個拳頭，國民黨仍有大隱憂。



“最大黨就是討厭民進黨”，這口號普遍出現在去年九合一選舉中，這聲音如今仍在，因為敗選後的民進黨並未回應人民的期待而改進，國民黨各初選參選人及黨中央，齊聲表示2020年要拉民進黨下台，這是最高戰略位置，所以國民黨初選雖然必有勝有敗，但勝者努力衝刺，敗者合力輔選，取得2020年執政權，乃是共同目標。



民進黨在各方民調雖處於劣勢，但它是執政黨，握有龐大資源，它更有蠻幹弄法的紀錄，現在離投票日還有七個月，大家仍需密切注意它的動作。這不是“以小人之心度君子之腹”，相反的恰是“以君子之心度小人之腹”，慎之！慎之！