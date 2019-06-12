中評現場：郭向退警敬酒　稱韓國瑜是我兄弟

郭台銘逐桌敬酒與退休警察搏感情。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月12日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘今天中午參加退警協會大會活動，警察子弟出身的他和現場退警們搏感情。由於退警族群被外界視為多是挺高雄市長韓國瑜，郭今天逐桌敬酒時，面對退警對於國民黨初選競爭的擔憂時，頻頻說“韓國瑜是我兄弟”。他還強調，只有兩人合作才能帶領國民黨勝利，不合作是大災難。



退休警察協會今天在新北市板橋希爾頓飯店舉辦理監事大會，現場席開60桌，超過600人前來參加，大會特別邀請郭台銘前來致詞。退警協會秘書長耿繼文在台上強調，任何候選人來他們都歡迎都支持。



郭台銘禮數周到，60桌不但一一敬酒致意，花了近一小時，過程中還乾了好幾杯紅酒，希望和退警們博感情。



有退警提到他和韓國瑜的競爭關係，郭台銘強調，“韓國瑜是我兄弟”，兩人一定要合作，只有合作才能帶領國民黨贏，不然會是災難。



郭台銘在接受媒體訪問時，被問到有部分民調顯示他追平韓國瑜，郭強調，他和韓當然要合作，互相競爭但絕對不會互相攻擊。如果郭韓不合作，國民黨有勝選的把握嗎？暫時的民調他不會沾沾自喜，他要想怎麼樣化解郭跟韓，但是中“奸”電視台，在中間做什麼大家都很清楚，因為它想做一個king maker，然後去向它的組織邀功，多拿一點大陸的利益就這樣子。