江樂士：港有責任移交逃犯

江樂士強調，不論是俄羅斯或美國，都不會容許罪犯逃離任何刑罰（圖片來源：大公網） 中評社香港6月12日電／前刑事檢控專員江樂士昨日在一個有關修訂《逃犯條例》的研討會上強調，內地司法制度已有很大進步，有55個國家與中國有引渡協議，當中有九個歐洲國家。他指出，即使沒有引渡協議，美國、加拿大也會向中國移交逃犯。江樂士亦指出，香港對其他國家和地區有責任，對受害者亦有責任；若然香港不承擔國際責任，堵塞法律漏洞，就難以強求其他國家協助香港。基本法委員會委員陳弘毅亦認為，內地的引渡協議主要針對是貪腐罪犯。



港大比較法及公法研究中心昨日在港大舉行研討會，討論修訂《逃犯條例》。江樂士昨日發言時強調，不論是俄羅斯或美國，都不會容許逃犯逃離任何刑罰，亦不會容許逃犯逃至另一個國家，更何況香港作為中國一部分。雖然現時不知道有多少國際逃犯在香港，但保安局已察覺問題，並認為是時候解決問題。



恐影響國際對港信任



江樂士表明，香港對其他國家和地區有責任，對受害者也有責任。有意見認為香港逃避國際責任，拒絕協助其他司法管轄區，這樣只會影響國際間對香港的信任。如果香港真的沒有承擔國際責任，這樣就難以強求別國協助香港。江樂士說，內地已向香港移交200多個逃犯，但香港卻沒有移交任何逃犯到內地；他認為，香港絕對有責任將逃犯移交。



江樂士指出，長期移交逃犯的機制與單次移交有分別，以英國為例，英國與俄羅斯有引渡協議，在2002年至2019年，俄羅斯提出67宗引渡請求，英國拒絕了63宗。這樣亦代表香港不一定要全數答應內地提出的移交請求。



江樂士認為，內地司法制度已有很大進步，以往內地法官很少接受司法訓練，但現時如果要成為法官或律師，一定要通過艱難的國家統一法律職業資格考試。不少新法官及法律官員在海外修讀法律，熟悉西方法律。此外，很多刑事案件都是公開審訊。他又稱，55個國家與中國有引渡協議，其中九個是歐洲國家。即使沒有引渡協議，美國、加拿大也有將逃犯引渡至中國。



追回外逃人員逾5000名