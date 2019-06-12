安倍啟程出訪伊朗　欲緩和緊張局勢

中評社香港6月12日電／日本首相安倍晉三12日乘坐政府專機從羽田機場啟程出訪伊朗。這是1978年的福田糾夫之後時隔約41年再次有日本在任首相訪問伊朗。安倍將於12日在首都德黑蘭與伊朗總統魯哈尼舉行會談，13日作為日本首相首次與伊朗最高領導人哈梅內伊會談。從羽田機場出發前，安倍就伊朗與美國的對立向媒體表示，“在日本與伊朗傳統友好關係的基礎上，將為緩和緊張局勢坦誠交換意見”。



共同社消息，美國去年宣佈退出伊朗與歐美等6國締結的核協議，並通過對伊朗產原油實施全面禁運和向其近海派遣航母等加強施壓。伊朗宣佈部分停止履行核協議，考慮要求停止原油禁運制裁。安倍打算藉助與雙方的良好關係為緩和兩國間的對立作出貢獻。



安倍對中東地區的緊張升級表示關切，並強調“在國際社會的關注下，為了該地區的和平與穩定，日本將儘可能發揮作用”。日本大部分原油依靠來自中東的進口，力爭阻止緊鄰伊朗的原油運輸大動脈霍爾木茲海峽附近的局勢惡化。



官房長官菅義偉在記者會上稱：“緊張局勢日益升溫，整個國際社會嚴重關切偶發性武力衝突。無論如何都應避免衝突。”



安倍11日與美國總統特朗普舉行了電話會談，與伊朗方面會談時將傳達美國及相關國家的想法，主張對話的重要性，並敦促伊朗遵守核協議。



今年是日本與伊朗建交90週年，雙方還將就發展兩國傳統友好關係交換意見。



外相河野太郎也將於12日以其他路線前往伊朗，並出席首腦會談等。安倍與河野計劃14日回國。