余國春：盡快通過修例　履行香港國際責任

全國政協常委、中國僑聯副主席、香港僑界社團聯會會長余國春（圖片來源：中評社） 中評社香港6月12日電／近日，亂港分子發起的反修例遊行演變成為嚴重的流血暴亂，使警員和記者受傷，令人痛心和遺憾。特首林鄭月娥表示，會在四方面加強回應社會對修例的憂慮，包括：一、無論在審議期間或條例通過後，都會繼續密集式解說條例性質；二、早前提出的加強人權保障方面，政府會以政策聲明形式，令早前提出的6項保障人權措施有法律約束力，即立紙存照；三、政府承諾，往後將定期向立法會匯報條例的執行情況；四、增撥人手予律政司，加快與內地和台灣等不同司法管轄區落實以長期協議形式來移交逃犯，並以附屬法例形式交立法會通過。



修訂《逃犯條例》是為了堵塞法律漏洞，讓香港的司法制度更趨完善。修例是特區政府經過深思熟慮後的適當做法，能夠保障港人利益，合情合理。過去三個月來，政府兼顧社會各界的不同意見，兩次修訂條例草案內容，盡可能化解公眾的疑慮。但是反對派主辦的三次遊行卻步步緊迫，進而演變成暴力襲警和暴亂，誰維護公義，誰踐踏法治，早已一目了然。



反對派挑撥矛盾製造對立



香港是自由、多元、開放的國際城市，此次修例的原意，是要解決與香港簽訂了引渡條約的國家以外的一百多個國家和地區的交往問題，但是自草案公布至今，反對派“為反而反”，只聚焦於移交逃犯到內地，進而將反對的主要精力和焦點，演變成對內地司法和執法系統的肆意攻擊、侮辱。



面對當前複雜多變的國際形勢下，特區政府修訂《逃犯條例》還反常地遭到西方國家政府的高調攻擊。時至今日，香港社會部分人士被煽動起來的反對情緒，早已脫離了修例本身。



6月10日凌晨暴亂之後，反對派“一鼓作氣”，繼續通過社交平台、手機群組等散布“罷市”、“升級行動”的言論，一副不達目的勢不罷休的架勢。但是，任何真正熱愛香港、維護正義和法治的市民，都不會允許任何人以任何形式、在任何時候挑戰法律的底線，任何以阻礙經濟和民生發展為要挾來破壞香港法治的言行都必將不能得逞。暴徒們也許以為在口罩的遮蓋下，他們就能逃避法律的制裁，但是正義理性的香港市民不會被任何人以混淆視聽的口號蒙蔽雙眼，更不允許他們以暴行來遮掩不可告人的真相。