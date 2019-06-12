韓國瑜明出席院會　發言人：盼高雄市提需求

Kolas Yotaka。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月12日電（記者 洪德諭）在遭“行政院長”蘇貞昌點名自他接任“閣揆”後都未出席院會，中國國民黨高雄市長韓國瑜12日表態將出席明天的“行政院會”，還說“台灣政壇兩個禿頭終於見面了”！對此，“行政院”發言人Kolas Yotaka下午表示，希望高雄市能在院會提出相關需求，中央一直都準備好，且沒有忽略過任何一個縣市的需求。



對於6都市長出席“行政院”院會，蘇貞昌曾在4月底表示，希望韓國瑜能夠參加院會，因為他上任以來，6都市長唯獨韓缺席，不知道他在忙什麼。



過了1個多月後，韓國瑜終於對外表示，他將會出席13日的“行政院會”，還說“台灣政壇兩個禿頭終於見面了”，同時也提出登革熱疫情，如果需要調動化學兵能不能幫忙噴藥，需要“行政院”來幫忙。



對於韓國瑜將出席院會並將提出相關要求，Kolas Yotaka表示，“行政院”一定會全力支持，因為防疫非常重要，尤其登革熱進入高峰期，過去這段時間中央非常憂心，登革熱10幾例都發生在高雄，且集中在兩周內，蘇貞昌已多次表達非常樂意協助地方防疫。



Kolas Yotaka強調，希望高雄市能在院會提出相關需求，中央一直都準備好，從來沒有忽略過任何一個縣市的需求。