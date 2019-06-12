中評鏡頭：韓國瑜關心弱勢扮家事服務員送暖

韓國瑜到弱勢家庭的家中幫忙裝燈泡。（中評社） 中評社高雄6月12日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜12日下鄉至燕巢、田寮等社區關懷據點了解長輩共餐服務，並充當家事服務員，協助提供弱勢家庭及行動不便者新的燈具及吊扇等民生用品，還挽起袖子跟著居服員一起做家事，學習居家照顧及服務。



韓國瑜下午赴田寮訪周姓男子一家人，周男因工作受傷住院，必須仰賴輔具走動，太太為了照顧他及兒子靠微薄臨時工作收入，住家環境簡陋、經濟陷困，高雄市社會局除給予經濟補助外，亦媒合勵馨社會福利事業基金會物資分享中心、高雄市三龍同心慈善會及高雄市樂齡照顧關懷協會等團體募得吊扇及二手傢俱。韓國瑜跟著居家服務員一起做家事、居家照顧及服務，也提供照顧及居家安全建議，盼透過資源協助，讓經濟困境暫時獲得紓解，改善住家環境。



韓國瑜表示，關懷據點除了讓長輩就近在社區有健康促進課程、共餐服務，近年也有越來越多輕度失能與輕度失智長輩在外籍照顧者或家屬的陪伴下到據點上課，達到預防及延緩失能功效，也縮短失能長輩臥床的時間，長輩以到照顧關懷據點上課為生活重心，是落實長輩在地老化。除了積極佈建照顧關懷據點外，更全台首創“高雄健促2.0”，結合物理治療師、職能治療師及營養師等專業團體，培力社區志工。



韓國瑜作風親民，一進屋內就拿起板凳跟周大哥及其家人話家常，隨後致贈新的民生物資給周家，讓韓流的溫暖吹進地方。