北京：教師有體罰幼兒等行為或將被開除

北京市教委發布文件提出：幼兒園、中小學教師嚴重違反職業道德、高校教師嚴重師德失範將被開除，家長學生意見將入中小學教師師德考核內容。（圖片來源：網絡） 中評社北京6月12日電／昨天，北京市教委分別發布新時代北京市幼兒園、中小學及高校教師職業行為“十項準則”、師德考核辦法以及幼兒園、中小學教師違反職業道德行為處理辦法、高校教師師德失範行為處理的指導意見等文件。文件中明確提出，幼兒園、中小學教師嚴重違反職業道德、高校教師嚴重師德失範將被開除，家長學生意見將入中小學教師師德考核內容。



幼兒園教師



嚴重違反職業道德將被開除



對於幼兒園教師，市教委明確提出11項幼兒園教師違反職業道德的行為。其中包括在保教活動中遇突發事件、幼兒面臨危險時，不顧幼兒安危，擅離職守，自行逃離；拒絕幼兒基本生理需求，體罰和變相體罰幼兒，漠視、歧視、侮辱幼兒，打擊、報復、猥褻、虐待、傷害幼兒；採用學校教育方式提前教授小學教育內容，組織有礙幼兒身心健康的活動，向幼兒布置超過身心負荷的任務等。



如違反職業道德將受到處理，處理方法包括處分和其他處理。處分包括警告、記過、降低崗位等級或撤職、開除。警告期限為6個月，記過期限為12個月，降低崗位等級或撤職期限為24個月。是中共黨員的，同時給予黨紀處分。



其他處理包括給予批評教育、誡勉談話、責令檢查、通報批評、調離保教崗位、停止保教活動，以及取消在評獎評優、職務晉升、職稱評定、崗位聘用、工資晉級、申報人才計劃等方面的資格。取消相關資格的處理執行期限不得少於24個月。教師涉嫌違法犯罪的，及時移送司法機關依法處理。



高校教師

