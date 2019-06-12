郭台銘不滿中天播政見會　國民黨：照原規劃

國民黨發言人歐陽龍。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北6月12日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘不滿國政願景電視發表會由中天轉播，郭今天建議國民黨，非凡、台視等也應該列出來讓參選人選擇。國民黨發言人歐陽龍對此說，一切照原規劃走，沒有改變。



國民黨規劃，國政願景電視發表會將舉行3場，分別是25日高雄場、29日台中場、7月3日台北場，其中台北場由中天轉播。但郭台銘昨天在國民黨的參選人座談會中，強烈表達對中天負責轉播的不滿，遭媒體披露。



郭台銘今天受訪時對此批評，國民黨口說團結卻沒有管制參選人發言的能力，是造成不團結的因素之一，年輕人不加入國民黨，主因是國民黨保守、不團結，讓人失望。



歐陽龍今天在中常會後澄清，昨天的座談會上討論熱烈，郭台銘也有一起吃便當，是很和諧的座談會，沒有所謂媒體報道“郭台銘砲打黨中央”的事。



歐陽龍也強調，選舉的過程本就是競爭，總是會提出與對手不同的想法、意見，甚至是批評，這是民主過程中很自然的現象，大家應該見怪不怪，其怪必敗，這種競爭很正常，但到今天為止都沒有參選人赤裸的批評其他人，是很有民主風範的一次初選。



而郭台銘認為若國民黨繼續這樣會流失年輕選民支持，歐陽龍回應，就內部民調來說，國民黨的支持度並沒有下降，也逐漸攀升。



媒體追問，郭台銘建議更換轉播國政願景電視發表會的媒體一事？歐陽龍說，一切按照原來進度規劃，沒有做任何改變。