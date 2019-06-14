地方派系左右藍初選？張佑宗深度剖析

張佑宗。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月14日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨初選，地方派系蠢蠢欲動，挺韓力量不小。曾進行地方派系學術研究的台灣大學社會科學院副院長兼政治學系主任張佑宗接受中評社專訪表示，台灣地方派系過去與郭台銘並沒有淵源，就算突然靠過去，也不一定會被郭接受，因此就挺韓國瑜；但若初選郭台銘出線，他們馬上就會轉頭靠過去，畢竟地方派系是以利益優先，很現實的。



張佑宗也研判，王金平脫黨參選機會很低，只是在尋找光榮的台階下。畢竟脫黨參選還得過連署的高門檻，也勢必會被國民黨開除黨籍，最後成為悲劇英雄，機會應不大。



張佑宗，台灣大學政治學系學士、碩士，政治大學政治學博士，專長比較政治與民主化，台灣政經發展與政治學計量方法，大數據專家。



韓國瑜日前出席6月1日、8日台北、花蓮兩場挺韓大會師，主辦單位雖然極力保持神秘，但媒體也曝光過去與王金平十分友好的前花蓮縣長傅崑萁、前雲林縣長張榮味家族、台中黑派的顏清標、農會系統彰化蕭景田等地方派系都全力支持韓，台灣地方派系與韓國瑜、王金平之間的關係，備受關注。



怎麼看王金平的動作？張佑宗接受中評社專訪表示，王原本是想以過去的政治人脈作為此次參選的主要基本力量，但目前看起來王有點像孤鳥，有一次他曾在高鐵上遇到王，只看到王與秘書兩人，已沒有像過去的光環。而王可能也意識到不只是黨中央不支持，過去地方派系的朋友包括傅崑萁、張榮味家族、顏清標等勢力，慢慢地與王保持距離。



至於王金平的動作會對國民黨2020造成影響？張佑宗認為，王近期成立“王金平之友會”的動作，是希望把自己變成關鍵少數派，畢竟初選底定後，出線的人選若要掌握一定的票，就會前來拜託王。基本上王已經放棄爭取國民黨提名2020的機會了，目前王的動作都在保留以後的談判資源，若沒有運用他最後的力量，別人就會完全不在乎了。



張佑宗分析，目前就等國民黨初選底定後，看看會不會跟王金平尋求整合，若沒辦法整合，王應該不會“選到底”。不參與初選的動作只是想尋求比較光榮的台階下，畢竟脫黨參選還得過連署的高門檻，也勢必會被國民黨開除黨籍，最後成為悲劇英雄，機會應不大。



張佑宗指出，這也可以看到台灣地方派系滿現實的，過去地方派系都是以縣內為運作單位，從沒跨過縣市以外，而傅崑萁、張榮味家族會跳出來支持某個人，一定是為了未來政治利益提前鋪路，因此會押最有可能當選的人。而目前看起來比較有能耐的就是韓國瑜、郭台銘，所以可以看到地方派系與韓、郭的互動會比較熱絡，而對前黨主席朱立倫等人就比較沒有互動。

