5月中國新能源汽車產銷保持穩步增長

中評社香港6月12日電／中國汽車工業協會12日公佈數據顯示，5月中國新能源汽車產銷完成11.21萬輛和10.44萬輛，比上年同期增長16.91%和1.8%，新能源汽車產銷保持穩步增長。



新華社報道，據中汽協行業信息部主任助理李虹介紹，1至5月，中國汽車產銷量達1023.7萬輛和1026.59萬輛，同比下降13.01%和12.95%。其中，乘用車產銷837.94萬輛和839.87萬輛，同比下降15.56%和15.17%；商用車產銷185.76萬輛和186.72萬輛，產量同比增長0.67%，銷量下降1.3%。1至5月，中國汽車產銷同比繼續下降，降幅比1至4月略有擴大。



中汽協數據顯示，1至5月，中國新能源汽車產銷完成47.98萬輛和46.45萬輛，比上年同期增長46%和41.51%。其中，純電動汽車產銷完成37.99萬輛和36.09萬輛，同比增長51.99%和44.07%；插電式混合動力汽車產銷完成9.93萬輛和10.3萬輛，同比增長26.4%和32.7%。



李虹表示，下半年，隨著符合國六標準的車型不斷增加，以及減稅降費等一系列政策措施效果的持續顯現，特別是6月初3部門聯合印發《推動重點消費品更新升級 暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）》，將為乘用車市場帶來相對積極的作用，新能源汽車產銷有望繼續保持較快增長。